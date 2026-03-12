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Όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς - Το σόου της Παρί και της Ρεάλ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και θέαμα επιφύλασσε και η χθεσινή βραδιά του Champions League, με 15 γκολ σε τέσσερα ματς.

Απολαύστε το θέαμα:

 

Όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς - Το σόου της Παρί και της Ρεάλ (vid)