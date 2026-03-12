Ψάχνει την υπέρβαση κόντρα στην Μπέτις ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League.

Με φόρα από το νικηφόρο σερί στο πρωτάθλημα, τις καλές εμφανίσεις και την ανεβασμένη ψυχολογία, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (19:45, CosmoteSport3HD, ΑΝΤ1) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» έχουν δύσκολο έργο απέναντι σε μια δυνατή ισπανική ομάδα, αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει οι παίκτες του να τα δώσουν όλα για το πρώτο βήμα της πρόκρισης. Τα προβλήματα ωστόσο είναι πολλά στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Αχμέντ Τουμπά, Χάβι Ερνάντεθ, Τάσος Μπακασέτας, οι τραυματίες Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιάννη Κώτσιρα ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Τιν Γεντβάι, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Μουσά Σισοκό και Λούκας Τσάβες.

Παρά τις δυσκολίες, το «τριφύλλι» θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο από την Ισπανία και να διεκδικήσει μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην πέμπτη ομάδα της LaLiga, που έχει θέσει ως στόχο τη διάκριση στη διοργάνωση.

Από την άλλη η Μπέτις ήρθε στην Αθήνα με πίεση από τα τελευταία αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, ενώ ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ίσκο και Λο Σέλσο.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κάτης, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσέριν, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι.

Μπέτις: Βάλες, Φίρπο, Ορτίθ, Μπάρτρα, Γκόμεζ, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ντεόσα, Εζαλζουλί, Άντονι, Ερνάντες.