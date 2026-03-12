Γκουαρντιόλα: Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι θα ανατρέψουμε το αποτέλεσμα αλλά θα προσπαθήσουμε

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 από την Ρεάλ Μαδρίτης στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League, τόνισε ότι η ομάδα του θα παλέψει στην ρεβάνς για το... θαύμα.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Προφανώς, η απόκρουση του πέναλτι σημαίνει ότι το 3-0 είναι καλύτερο από το 4-0. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι θα ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, αλλά θα προσπαθήσουμε. Μερικές φορές οι μεταβάσεις μας ήταν καλές, άλλες φορές όχι, αλλά δεν πετύχαμε το γκολ που χρειαζόμασταν.

Ο στόχος ήταν οι εξτρέμ να δεσμεύσουν τους αντιπάλους τους για να δημιουργήσουν χώρους για τους εσωτερικούς παίκτες. Τις περισσότερες φορές καταφέραμε να δείξουμε την ταυτότητά μας, αλλά δίνω τα εύσημα στη Ρεάλ. Έχει φανταστικούς παίκτες.

Για το πρώτο γκολ έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ανταγωνιστήκαμε καλύτερα. Η απόδοσή μας δεν ήταν καθόλου τόσο κακή όσο μπορεί να φαίνεται. Η Ρεάλ έπαιξε καλά. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, απλά χρειαζόμασταν πιο συχνά την σωστή πάσα».