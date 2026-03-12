Αυξάνεται σε 63.000 θεατές η προσωρινή χωρητικότητα του Καμπ Νου

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι έλαβε από τις αρχές την απαιτούμενη άδεια για την αύξηση της προσωρινής χωρητικότητας του «Spotify Καμπ Νου», από περίπου 45.000 στους 62.652 θεατές.

Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στην -αρκετά καθυστερημένη, σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα- ολοκλήρωση της ανακαίνισης του εμβληματικού γηπέδου, το οποίο, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα έχει 105.000 θέσεις και θα είναι το μεγαλύτερο στάδιο της Ευρώπης.

Με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, η αποπεράτωση του νέου Καμπ Νου αναμένεται κάπου γύρω στο καλοκαίρι του 2027, όταν αρχικά επρόκειτο να παραδοθεί στα τέλη του 2024.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι «μπλαουγκράνα» θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν για πρώτη φορά το επιπλέον τμήμα των εξεδρών στο κυριακάτικο (15/3) ματς πρωταθλήματος με τη Σεβίλη και ακολούθως στη ρεβάνς με τη Νιούκαστλ (18/3), για τη φάση των «16» του Champions League.