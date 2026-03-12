Aρμπελόα: «Φανταστικός παίκτης ο Βαλβέρδε, τίποτα δεν έχει τελειώσει στη σειρά με τη Σίτι»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τη νίκη της ομάδας του με 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, αποθέωσε τον Φεντερίκο Βαλβέρδο, ενώ τόνισε ότι ακόμη η πρόκριση στα προημιτελικά δεν έχει τελειώσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί της Σίτι: «Είμαι ενθουσιασμένος για τους οπαδούς, τους παίκτες και το πόσο το απόλαυσαν όλοι. Η Μαδρίτη άξιζε μια βραδιά όπως αυτή – και το 3-0 είναι καλύτερο σκορ από ό,τι περίμενε κανείς. Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι για το πόσο καλά παίζει η Σίτι και για το πώς ο Πεπ θέλει να λειτουργεί η ομάδα του.

Έτσι, προσπαθήσαμε να κλείσουμε τις γραμμές, να σφίξουμε τους χώρους μεταξύ των γραμμών μας και μεταξύ των παικτών μας οριζόντια. Θέλουν να σε πιέσουν με ατομικές πιέσεις, ώστε να δημιουργηθεί χώρος πίσω σου, αλλά εμείς αντισταθήκαμε σε αυτό. Ήμασταν υπομονετικοί και ανατρέψαμε αυτή την ιδέα, περιμένοντας μέχρι να μας πιέσουν και να μας δώσουν χώρο. Ξέραμε ότι αν το καταφέρναμε, θα μπορούσαμε να τους προκαλέσουμε ζημιά.

Για το χατ-τρικ του Φέντε Βαλβέρδε: «Είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής. Είναι ο Χουανίτο του 21ου αιώνα. Όπου και αν του ζητήσεις να παίξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής αναφοράς για αυτόν τον σύλλογο. Ο Φέντε Βαλβέρδε διαθέτει όλα όσα χρειάζεται κανείς για να γίνει ένας σπουδαίος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης!»

Για την ρεβάνς: «Όσον αφορά την επόμενη εβδομάδα, έχω πει στους παίκτες μου ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν σε αυτή τη σειρά, δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα».