Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Δώρο» του Γιόργκενσεν, 3-2 η Παρί (vid) 11-03-2026 23:44 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC Chelsea F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 74’ ο Γιόργκενσεν στην προσπάθεια του να διώξει χωρίς πίεση, έστειλε τη μπάλα στον Μπαρκολά, η μπάλα έφτασε στον Βιτίνια που σημείωσε το 3-2. Η γκάφα του Γιόργκενσεν και το 3-2 της Παρί Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor dailymedia.gr Οι πίτες είναι ειδική παραγγελία: Το θεϊκό σουβλάκι με τα 4 υλικά διαλεγμένα ένα ένα που έχει κάνει όλη την Αθήνα να παραμιλάει menshouse.gr Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Τελικά δεν μπλόφαρε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία των εκλογών… instanews.gr Έπεσαν έξω: Σημαντική αλλαγή για το κόμμα Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr ΑΕΚ: Η δυνατή κίνηση στο 6 και η τακτική ανάλυση του συστήματος του Νίκολιτς με τις νέες μεταγραφές menshouse.gr Έσπασε τα κοντέρ: Η εκπομπή που έκανε μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης από τον αγώνα του Μουντιάλ dailymedia.gr «Δώρο» του Γιόργκενσεν, 3-2 η Παρί (vid) SHARE