«Δώρο» του Γιόργκενσεν, 3-2 η Παρί (vid)

Στο 74’ ο Γιόργκενσεν στην προσπάθεια του να διώξει χωρίς πίεση, έστειλε τη μπάλα στον Μπαρκολά, η μπάλα έφτασε στον Βιτίνια που σημείωσε το 3-2.

Η γκάφα του Γιόργκενσεν και το 3-2 της Παρί