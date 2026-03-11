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«Δώρο» του Γιόργκενσεν, 3-2 η Παρί (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 74’ ο Γιόργκενσεν στην προσπάθεια του να διώξει χωρίς πίεση, έστειλε τη μπάλα στον Μπαρκολά, η μπάλα έφτασε στον Βιτίνια που σημείωσε το 3-2.

Η γκάφα του Γιόργκενσεν και το 3-2 της Παρί 

«Δώρο» του Γιόργκενσεν, 3-2 η Παρί (vid)