Ασταμάτητη η Μπόντο Γκλιμτ, 3-0 την Σπόρτινγκ (vids)

Ο Μπλούμπεργκ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έκανε το 2-0 κόντρα στην Σπόρτινγκ και στο 71’ ο Χογκ σημείωσε το 3-0.

Το 2-0 της Μπόντο Γκλιμτ Το 3-0 της Μπόντο Γκλιμτ