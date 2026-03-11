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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ασταμάτητη η Μπόντο Γκλιμτ, 3-0 την Σπόρτινγκ (vids)

Ποδόσφαιρο
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Ο Μπλούμπεργκ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έκανε το 2-0 κόντρα στην Σπόρτινγκ και στο 71’ ο Χογκ σημείωσε το 3-0.

Το 2-0 της Μπόντο Γκλιμτ 

 

Το 3-0 της Μπόντο Γκλιμτ 

 

Ασταμάτητη η Μπόντο Γκλιμτ, 3-0 την Σπόρτινγκ (vids)