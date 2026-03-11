Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ευκαιρία εσείς, γκολ εμείς! - Ο Ντεμπελέ τιμώρησε την Τσέλσι (vid) 11-03-2026 23:09 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC Chelsea F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 40’ η Τσέλσι έχασε ευκαιρία με τον Πάλμερ, η Παρί Σεν Ζερμέν βγήκε στην αντεπίθεση και ο Ντεμπελέ σημείωσε το 2-1. Το 2-1 της Παρί ΑΕΚ: Η δυνατή κίνηση στο 6 και η τακτική ανάλυση του συστήματος του Νίκολιτς με τις νέες μεταγραφές menshouse.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Η μεγαλύτερη πρόκληση στην επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ menshouse.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Ευκαιρία εσείς, γκολ εμείς! - Ο Ντεμπελέ τιμώρησε την Τσέλσι (vid) SHARE