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Ευκαιρία εσείς, γκολ εμείς! - Ο Ντεμπελέ τιμώρησε την Τσέλσι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 40’ η Τσέλσι έχασε ευκαιρία με τον Πάλμερ, η Παρί Σεν Ζερμέν βγήκε στην αντεπίθεση και ο Ντεμπελέ σημείωσε το 2-1.

Το 2-1 της Παρί

Ευκαιρία εσείς, γκολ εμείς! - Ο Ντεμπελέ τιμώρησε την Τσέλσι (vid)