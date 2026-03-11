Ευκαιρία εσείς, γκολ εμείς! - Ο Ντεμπελέ τιμώρησε την Τσέλσι (vid)

Στο 40’ η Τσέλσι έχασε ευκαιρία με τον Πάλμερ, η Παρί Σεν Ζερμέν βγήκε στην αντεπίθεση και ο Ντεμπελέ σημείωσε το 2-1.

Το 2-1 της Παρί