Από πέναλτι του Βαγιαννίδη η Μπόντο Γκλιμτ άνοιξε το σκορ (vid)

Στο 32’ η Μπόντογκλιμτ κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Βαγιαννίδη στον Φετ, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του διεθνή αμυντικού. Το… θύμα εκτέλεσε εύκολα δίνοντας το προβάδισμα στους Νορβηγούς.

Το 1-0 της Μπόντο