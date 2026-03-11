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Από πέναλτι του Βαγιαννίδη η Μπόντο Γκλιμτ άνοιξε το σκορ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 32’ η Μπόντογκλιμτ κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Βαγιαννίδη στον Φετ, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του διεθνή αμυντικού. Το… θύμα εκτέλεσε εύκολα δίνοντας το προβάδισμα στους Νορβηγούς.

Το 1-0 της Μπόντο

Από πέναλτι του Βαγιαννίδη η Μπόντο Γκλιμτ άνοιξε το σκορ (vid)