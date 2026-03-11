Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Από πέναλτι του Βαγιαννίδη η Μπόντο Γκλιμτ άνοιξε το σκορ (vid) 11-03-2026 23:01 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ FK Bodø/Glimt Sporting CP 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 32’ η Μπόντογκλιμτ κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Βαγιαννίδη στον Φετ, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του διεθνή αμυντικού. Το… θύμα εκτέλεσε εύκολα δίνοντας το προβάδισμα στους Νορβηγούς. Το 1-0 της Μπόντο Έσπασε τα κοντέρ: Η εκπομπή που έκανε μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης από τον αγώνα του Μουντιάλ dailymedia.gr Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor dailymedia.gr Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Έπεσαν έξω: Σημαντική αλλαγή για το κόμμα Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Τελικά δεν μπλόφαρε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία των εκλογών… instanews.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Οι πίτες είναι ειδική παραγγελία: Το θεϊκό σουβλάκι με τα 4 υλικά διαλεγμένα ένα ένα που έχει κάνει όλη την Αθήνα να παραμιλάει menshouse.gr Από πέναλτι του Βαγιαννίδη η Μπόντο Γκλιμτ άνοιξε το σκορ (vid) SHARE