Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ισοφάρισε η Τσέλσι με… Γκούστο (vid) 11-03-2026 22:47 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC Chelsea F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με σουτ του Γκούστο στο 28’ η Τσέλσι απάντησε στην Παρί Σεν Ζερμέν και ισοφάρισε σε 1-1. Το 1-1 της Τσέλσι Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Έσπασε τα κοντέρ: Η εκπομπή που έκανε μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης από τον αγώνα του Μουντιάλ dailymedia.gr Τελικά δεν μπλόφαρε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία των εκλογών… instanews.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Έπεσαν έξω: Σημαντική αλλαγή για το κόμμα Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor dailymedia.gr Οι πίτες είναι ειδική παραγγελία: Το θεϊκό σουβλάκι με τα 4 υλικά διαλεγμένα ένα ένα που έχει κάνει όλη την Αθήνα να παραμιλάει menshouse.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Ισοφάρισε η Τσέλσι με… Γκούστο (vid) SHARE