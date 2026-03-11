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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ισοφάρισε η Τσέλσι με… Γκούστο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με σουτ του Γκούστο στο 28’ η Τσέλσι απάντησε στην Παρί Σεν Ζερμέν και ισοφάρισε σε 1-1.

Το 1-1 της Τσέλσι

Ισοφάρισε η Τσέλσι με… Γκούστο (vid)