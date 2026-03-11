Ο αρχηγός «μίλησε» ξανά - Βαλβέρδε και 2-0 η Ρεάλ (vid)

Στο 27’ από πάσα του Βινίσιους και κόντρα, ο Βαλβέρδε πέτυχε το δεύτερο του γκολ με τελείωμα για σεμινάριο και η Ρεάλ προηγείται 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι.

Το 2-0 της Ρεάλ.