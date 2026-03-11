Σκόρερ ο Βαλβέρδε από ασίστ του Κουρτουά και 1-0 η Ρεάλ! (vid)

Στο 20ό λεπτό ο Κουρτουά έκανε το βολέ, η μπάλα έφτασε στον Βαλβέρδε που με εντυπωσιακή προσπάθεια μπήκε στην περιοχή και με άψογο πλασέ άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το 1-0 της Ρεάλ