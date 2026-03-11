Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Σκόρερ ο Βαλβέρδε από ασίστ του Κουρτουά και 1-0 η Ρεάλ! (vid) 11-03-2026 22:30 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Real Madrid Manchester City F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 20ό λεπτό ο Κουρτουά έκανε το βολέ, η μπάλα έφτασε στον Βαλβέρδε που με εντυπωσιακή προσπάθεια μπήκε στην περιοχή και με άψογο πλασέ άνοιξε το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το 1-0 της Ρεάλ Τελικά δεν μπλόφαρε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία των εκλογών… instanews.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Έπεσαν έξω: Σημαντική αλλαγή για το κόμμα Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor dailymedia.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Έσπασε τα κοντέρ: Η εκπομπή που έκανε μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης από τον αγώνα του Μουντιάλ dailymedia.gr Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Οι πίτες είναι ειδική παραγγελία: Το θεϊκό σουβλάκι με τα 4 υλικά διαλεγμένα ένα ένα που έχει κάνει όλη την Αθήνα να παραμιλάει menshouse.gr Σκόρερ ο Βαλβέρδε από ασίστ του Κουρτουά και 1-0 η Ρεάλ! (vid) SHARE