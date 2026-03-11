Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τρομερό σουτ του Μπαρκολά - Άνοιξε το σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν (vid) 11-03-2026 22:22 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC Chelsea F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 10ο λεπτό με τρομερό σουτ του Μπαρκολά μέσα από την περιοχή έπειτα από ασίστ του Νέβες, η Παρί Σεν Ζερμέν άνοιξε το σκορ κόντρα στην Τσέλσι. Το 1-0 της Παρί Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr Έπεσαν έξω: Σημαντική αλλαγή για το κόμμα Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Έσπασε τα κοντέρ: Η εκπομπή που έκανε μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθέασης από τον αγώνα του Μουντιάλ dailymedia.gr Οι πίτες είναι ειδική παραγγελία: Το θεϊκό σουβλάκι με τα 4 υλικά διαλεγμένα ένα ένα που έχει κάνει όλη την Αθήνα να παραμιλάει menshouse.gr Τελικά δεν μπλόφαρε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία των εκλογών… instanews.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Σταύρος Φλώρος: Σοβαρή επιπλοκή για τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στο Survivor dailymedia.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Τρομερό σουτ του Μπαρκολά - Άνοιξε το σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν (vid) SHARE