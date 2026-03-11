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Τρομερό σουτ του Μπαρκολά - Άνοιξε το σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 10ο λεπτό με τρομερό σουτ του Μπαρκολά μέσα από την περιοχή έπειτα από ασίστ του Νέβες, η Παρί Σεν Ζερμέν άνοιξε το σκορ κόντρα στην Τσέλσι.

Το 1-0 της Παρί

Τρομερό σουτ του Μπαρκολά - Άνοιξε το σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν (vid)