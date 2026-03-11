Φοβερές σκηνές στην άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Οι οπαδοί της βασίλισσας επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή της ομάδας του, λίγο πριν την σέντρα της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Σίτι.

El recibimiento de la afición al autobús del Real Madrid 😍



¡PELOS DE PUNTA, ESPECTACULAR!👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/PTa51fYWIF — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 11, 2026