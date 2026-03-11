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Φοβερές σκηνές στην άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Ποδόσφαιρο
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Οι οπαδοί της βασίλισσας επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή της ομάδας του, λίγο πριν την σέντρα της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Σίτι.

 

Φοβερές σκηνές στην άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)