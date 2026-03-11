Οι 11άδες του Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Γνωστές έγιναν οι 11άδες στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι, με τον Αρμπελόα και τον Γκουαρδιόλα να παρατάσσουν τις ομάδες τους χωρίς μεγάλες εκπλήξεις.

Έτοιμες για το μεγάλο μεταξύ τους ματς είναι Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι και έγιναν γνωστές οι δύο 11άδες.

Από την πλευρά της Βασίλισσας, ο Αρμπελόα παρατάσσει τους γηπεδούχους χωρίς κλασσικό φορ, καθώς απουσιάζει και ο Κιλιάν Μπαπέ, ενώ βασικός είναι και ο 18χρονος Τιάγκο Πίταρχ.

Από την άλλη, ο Γκουαρδιόλα κατεβάζει τους «πολίτες» χωρίς μεγάλες εκπλήξεις και με μία άκρως επιθετική 11άδα, με μοναδικό 6άρι τον Ρόδρι.

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χούισεν, Μεντί, Τσουαμενί, Πίταρχ, Βαλβέρδε, Μπραΐμ Ντίαθ, Αρντά Γκιουλέρ, Βινίσιους.

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ρούμπεν Ντίας, Γκουεχί, Ο' Ράιλι, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Σαβίνιο, Ντοκού, Σεμένιο, Χάαλαντ

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