Οι 11άδες του Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Έτοιμες για το μεγάλο μεταξύ τους ματς είναι Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι και έγιναν γνωστές οι δύο 11άδες.
Από την πλευρά της Βασίλισσας, ο Αρμπελόα παρατάσσει τους γηπεδούχους χωρίς κλασσικό φορ, καθώς απουσιάζει και ο Κιλιάν Μπαπέ, ενώ βασικός είναι και ο 18χρονος Τιάγκο Πίταρχ.
Από την άλλη, ο Γκουαρδιόλα κατεβάζει τους «πολίτες» χωρίς μεγάλες εκπλήξεις και με μία άκρως επιθετική 11άδα, με μοναδικό 6άρι τον Ρόδρι.
Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χούισεν, Μεντί, Τσουαμενί, Πίταρχ, Βαλβέρδε, Μπραΐμ Ντίαθ, Αρντά Γκιουλέρ, Βινίσιους.
Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ρούμπεν Ντίας, Γκουεχί, Ο' Ράιλι, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Σαβίνιο, Ντοκού, Σεμένιο, Χάαλαντ
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