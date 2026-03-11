Χρκα: «Σε εξαιρετική φόρμα η ΑΕΚ, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν τον Οκτώβριο»

Ο Ντάρκο Χρκα εκπροσώπησε τους παίκτες της Τσέλιε στην συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην κατάσταση τόσο της δικής του ομάδας όσο και της ΑΕΚ.

Ο Σλοβένος μέσος παραδέχτηκε πως η Ένωση βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και ειναι, όπως είπε, σε καλύτερη κατάσταση απ' ότι ήταν τον Οκτώβριο όπου τότε η σλοβενικη ομάδα ειχε επικρατήσει με 3-1 για τη League Phase.

«Κάθε ομάδα περνάει μια περίοδο που οι εμφανίσεις της δεν είναι οι καλύτερες. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το επίπεδό μας έχει πέσει. Οι ομάδες του σλοβενικού πρωταθλήματος είναι καλά προετοιμασμένες για εμάς, για το στυλ παιχνιδιού μας, και αυτό δυσκολεύει τη δουλειά μας. Δεν υπάρχει αρνητική ενέργεια στα αποδυτήρια. Σκεφτόμαστε θετικά και έτσι θα μπούμε στον αυριανό αγώνα.

Η ΑΕΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξαιρετική φόρμα, είναι μια ποιοτική ομάδα, ακόμη καλύτερη από ό,τι ήταν τον Οκτώβριο. Μας γνωρίζουν, και τους γνωρίζουμε επίσης. Έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, θα πάμε για τη νίκη τόσο αύριο όσο και την επόμενη Πέμπτη», τονισε ο Χρκα.