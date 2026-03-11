Σεϊταρίδης: «Αν περάσει την Μπέτις, μπορεί να πάει τελικό ο Παναθηναϊκός»

Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης τόνισε ότι η Μπέτις είναι το δυσκολότερο εμπόδιο του Παναθηναϊκού μέχρι και τον τελικό του Europa League, όμως επεσήμανε πως ενδεχόμενη πρόκριση δεν σώζει την χρονιά.

Ο παλαίμαχος άσος του «Τριφυλλιού» εξήγησε ότι οι ομάδες που θα βρει μετέπειτα μπροστά του ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Μπέτις, δεν είναι πιο ποιοτικές από τους Ισπανούς κι έτσι το σενάριο για συμμετοχή στον τελικό δεν είναι σε καμία περίπτωση ουτοπικό.

Από εκεί και πέρα πάντως, ξεκαθάρισε ότι μια πρόκριση επί των «βερδιμπλάνκος» δεν μπορεί να σώσει την φετινή χρονιά, κάτι που φυσικά μπορεί να αλλάξει εάν η ομάδα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο «ABC Sevilla»:

«Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Μπέτις, θα μπορούσε να έχει μια πορεία παρόμοια με εκείνη του Ολυμπιακού… Πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός; Συγγνώμη, από τη Μπέτις, την Μπράγκα και τη Φερεντσβάρος, ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα; Γιατί λοιπόν να μην τα καταφέρει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση;

Αν ξεπεράσουμε την Μπέτις, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, δεν θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε. Θα λέγαμε ότι είχαν μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Η κατάκτηση του τροπαίου είναι ένα πράγμα, αλλά η καλή πορεία είναι κάτι άλλο. Αν είχαμε φτάσει στα προημιτελικά του Champions League, ίσως θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε».