Από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στο ΟΑΚΑ: ο Ράφα Μπενίτεθ, ξανά κόντρα σε ισπανική ομάδα (vid)

Το SDNA παίρνει…πάσα από την επίσκεψη της Ρεάλ Μπέτις στο «Σπύρος Λούης» κι ανασύρει απ΄το αρχείο την τελευταία (χρονικά) μάχη του νυν τεχνικού του Παναθηναϊκού απέναντι σε ομάδα…by Spain.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρεάλ Μπέτις το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων για την φάση των «16» του Europa League.

Για την ιστορία της υπόθεσης αξίζει να θυμηθούμε και να σημειώσουμε πως ο (οικοδεσπότης) Ράφα Μπενίτεθ, έπειτα από δύο χρόνια θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπος κόντρα σε ισπανική ομάδα.

Την τελευταία φορά που συνέβη αυτό, το ημερολόγιο έγραφε 10 Μαρτίου 2024.

Η Θέλτα του Ράφα Μπενίτεθ αντιμετώπισε την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 28η αγωνιστική της La Liga και γνώρισε βαριά ήττα (4-0).

Με γκολ των Βινίσιους Ζούνιορ και Αρντά Γκιουλέρ και δύο αυτογκόλ, η Ρεάλ (με τον Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο) έφτασε σε εμφατική νίκη και παρά το γεγονός πως το σκορ ήταν 1-0 μέχρι το 79΄.

Η επιστροφή από τιμωρία του παίκτη – τοτέμ, ή αλλιώς του αρχηγού Ιάγο Άσπας δεν αποδείχτηκε αρκετή προκειμένου η Θέλτα να κοιτάξει στα μάτια και να βάλει δύσκολα στους Μαδριλένους.

Δύο ημέρες μετά η ομάδα της Γαλικίας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός προπονητής πλήρωσε την «τεσσάρα» στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» κι αποχώρησε από τον πάγκο της Θέλτα με απολογισμό 9 νίκες – 9 ισοπαλίες -15 ήττες σε 33 παιχνίδια.

Παρακολουθήστε τα highlights της αναμέτρησης.