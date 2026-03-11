Άρης: Ανεβαίνουν οι ρυθμοί ενόψει Πανσερραϊκού - Μέρος του προγράμματος ο Φαντικά

Συνεχίζεται η προετοιμασία των κιτρινόμαυρων για το παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, παιχνίδια σε μικρούς χώρους και ολοκληρώθηκε με τακτική.

Ο Νοά Φαντιγκά ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ο Τάσος Δώνης έκανε ατομικό, ενώ οι Τίνο Καντεβέρε, Φρέντρικ Γένσεν, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Νόα Σούντμπεργκ και Γκαμπριέλ Μισεουί συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους.

Αύριο, Πέμπτη, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών."