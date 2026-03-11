«Πετάει» για Σλοβενία η ΑΕΚ για την πρώτη μάχη με την Τσέλιε (pics)

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε νωρίτερα, με προπόνηση στα Σπάτα, την προετοιμασία της για τον αγώνα της Πέμπτης (12/3) με την Τσέλιε στην Σλοβενία που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της φάσης των «16» του UEFA Conference League.

Η Ένωση, θα επιχειρήσει να κάνει αύριο το πρώτο βήμα προκειμένου στην ρεβάνς της άλλης Πέμπτης (19/3) στη Νέα Φιλαδέλφεια να σφραγίσει την πρόκριση στη οκτάδα της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι», αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης στα Σπάτα, μετέβησαν στο Ελ. Βενιζέλος και πλέον «πετάνε» για την Σλοβενία. Εκεί, στις 20:15 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου όπου θα μιλήσουν Μάρκο Νίκολιτς και Θωμάς Στρακόσα.

Θυμίζουμε πως στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του πλην εκείνων που έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας (Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Γκρούγιτς και Σαχαμπό). Με βάση τις δοκιμές, όλα δείχνουν πως δεν θα έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές και οι Μαρίν-Πινέδα στον άξονα. Στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, οι Κοϊτά, Περέιρα και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν τις δύο θέσεις ενώ στην επίθεση, το δίδυμο Γιόβιτς-Βάργκα είναι στάνταρ.