Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή του από το Μουντιάλ!  

Ο υπουργός αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, απέκλεισε το ενδεχόμενο η εθνική ομάδα της χώρας να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια των οποίων δολοφονήθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.



«Από τη στιγμή που αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν οι συνθήκες να πάρουμε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Ντονιαμάλι σε τηλεοπτική συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων DPA.



«Λόγω των κακόβουλων μέτρων που ελήφθησαν κατά του Ιράν, αναγκαστήκαμε να διεξάγουμε δύο πολέμους μέσα σε οκτώ ή εννέα μήνες, και χιλιάδες συμπολίτες μας σκοτώθηκαν. Επομένως, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε υπό αυτές τις συνθήκες», πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός αθλητισμού.



Το Ιράν προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα η «Team Melli» θα έδινε τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων κόντρα σε Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία σε πόλεις της Αμερικής, τα δύο πρώτα στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια και το τρίτο στο Σιάτλ.



Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τάζ, άφησε επίσης να εννοηθεί την πιθανότητα μποϊκοτάζ, μετά τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούσαν την εθνική γυναικών στο Ασιατικό Κύπελλο στην Αυστραλία. Έξι παίκτριες επέλεξαν να παραμείνουν στην Αυστραλία αφού έλαβαν άσυλο από την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι θα προσέφερε τέτοιες βίζες αν η Αυστραλία δεν τις παραχωρούσε.

«Ποιος λογικός άνθρωπος θα έστελνε την εθνική του ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν τόσο πολιτικοποιημένο όπως στην Αυστραλία;», αναρωτήθηκε ο Μεχντί Τάζ.



Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έγραψε στο Instagram ότι ο Τραμπ του είπε κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τρίτη ότι η ομάδα του Ιράν «είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», παρά τον πόλεμο.