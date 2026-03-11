Παναθηναϊκός: Με Τσιριβέγια και Σιώπη κόντρα στην Μπέτις

Με πολλές απουσίες, αλλά και 2+2 επιστροφές ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι με την Μπέτις.

Μετά από πολύ καιρό βρίσκεται ξανά στην αποστολή του Τριφυλλιού ο Πέδρο Τσιριβέγια που έβγαλε για πρώτη φορά σήμερα ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης, ενώ διαθέσιμος θα είναι -όπως αναμενόταν- και ο Μανώλης Σιώπης, για την αυριανή (12/3) αναμέτρηση με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, για τους "16" του Europa League. Επανέρχονται και οι Ρενάτο Σάντσες, Ίνγκασον που έλειπαν από το ματς στη Λιβαδειά για να προφυλαχθούν, στην αποστολή βρίσκεται και ο Άγγελος Βύντρα, ο 18χρονος γιος του παλαίμαχου άσου της ομάδας, Λουκά Βύντρα, που αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Εκτός μάχης παραμένουν οι Ντέσερς, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, ενώ τιμωρημένοι είναι οι Μπακασέτας, Τουμπά και Ερνάντεθ. Υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Γεντβάι, Παντελίδης, Κοντούρης που δεν είναι δηλωμένοι στη λίστα της UEFA.

Αναλυτικά η αποστολή των Πρασίνων: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Βύντρα.