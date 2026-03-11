Πάνοπλη η ΑΕΚ για Τσέλιε (vid)

Με προπόνηση στα Σπάτα ολοκληρώνει η ΑΕΚ την προετοιμασία της για τον αγώνα της Πέμπτης (12/3) με την Τσέλιε στην Σλοβενία για τους «16» του UEFA Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι», αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα μεταβούν στο Ελ. Βενιζέλος προκειμένου να «πετάξουν» για την Σλοβενία. Εκεί, στις 20:15 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου όπου θα μιλήσουν Μάρκο Νίκολιτς και Θωμάς Στρακόσα.

Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του πλην εκείνων που έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας (Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Γκρούγιτς και Σαχαμπό). Με βάση τις δοκιμές, όλα δείχνουν πως δεν θα έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές και οι Μαρίν-Πινέδα στον άξονα. Στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, οι Κοϊτά, Περέιρα και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν τις δύο θέσεις ενώ στην επίθεση, το δίδυμο Γιόβιτς-Βάργκα είναι στάνταρ.