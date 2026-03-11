Μπέτις: Στον δρόμο για την Αθήνα (vid)

Η αποστολή της Μπέτις αναχώρησε από τη Σεβίλλη με προορισμό την Αθήνα για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Το ταξίδι από τη Σεβίλλη ξεκίνησε η Μπέτις, για έρθει στην Αθήνα, όπου την Πέμπτη (12/3, 19:45) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Europa League.

Η ισπανική ομάδα έχει απουσίες ενόψει του αγώνα, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Σοφιάν Άμραμπατ, Ίσκο και Τζιοβάνι Λο Σέλσο.

O Μανουέλ Πελεγκρίνι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 18:15, μαζί με έναν παίκτη και στις 19:00 θα προπονηθεί στο ΟΑΚΑ η ομάδα της Ανδαλουσίας.