Βεργέτης στην Τούμπα, Ευαγγέλου στο Περιστέρι, Ματσούκας στο Ηράκλειο

Επιστροφή στους ορισμούς για τον Τσιμεντερίδη μετά το Βόλος-ΑΕΚ, σφυρίζοντας το Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός. Ο Βεργέτης στο ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός, ο Ευαγγέλου στο Ατρόμητος-ΑΕΚ, ο Ματσούκας στο ΟΦΗ-Ολυμπιακός.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 25ης αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου θα σφυρίξουν μόνο Έλληνες ρέφερι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ντέρμπι στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Κηφισιά-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Οικονόμου, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Σιδηρόπουλος, Παπαδόπουλος)

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Τσακαλίδης)

Ατρόμητος-ΑΕΚ: Ευαγγέλου (Ψύλλος, Χριστοδούλου, 4ος Μέγας, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός: Τσιμεντερίδης (Σπυρόπουλος, Μάτσας, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Κατοίκος, Φωτιάς)

ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Ματσούκας (Στεφανής, Νίκζας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Πολυχρόνης)

Πανσερραϊκός-Άρης: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Νταβέλας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Τζήλος, Μόσχου)

Λάρισα-Αστέρας: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης)