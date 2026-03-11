Μεγάλες «μάχες» σε Παρίσι και Μαδρίτη - Στη Γερμανία η Άρσεναλ

Τέσσερις ακόμα «μάχες» διεξάγονται σήμερα (11/3) στους «16» του Champions League με τα φώτα να... πέφτουν σε Μαδρίτη και Παρίσι.

Η Άρσεναλ, πρωτοπόρος της Premier League, απόλυτη νικήτρια της League phase αι σούπερ φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αντιμετωπίζει (11/3) την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία απέκλεισε στα playoffs τον Ολυμπιακό.

Δίχως άλλο οι δύο μεγαλύτερες «μάχες» γίνονται την Τετάρτη στο Παρίσι και τη Μαδρίτη. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, λιγότερο πειστικοί και κυρίαρχοι αυτή τη σεζόν, θα είναι πρόθυμοι να σβήσουν τη μνήμη της ήττας τους από την Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ (3-0), μια ήττα που τους εμπόδισε να κερδίσουν το πρώτο ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων στις ΗΠΑ, το μόνο τρόπαιο που τους ξέφυγε το 2025.

Πληγωμένη επίσης από τραυματισμούς, κυρίως αυτόν του σταρ της, Κιλιάν Μπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης, κάτοχος του ρεκόρ τίτλων Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League (15), αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν στα νοκ άουτ του Champions League.

Ο έτερος αγώνας φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που δεν αναμενόταν απαραίτητα σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης: της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία προκρίθηκε απευθείας μεταξύ των οκτώ καλύτερων ομάδων της league phase, εναντίον των Νορβηγών της Μπόντο/Γκλιμτ, οι οποίοι απέκλεισαν στα playoffs-με δύο νίκες- την Ίντερ, φιναλίστ του περασμένου έτους.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στη φάση των «16»:

Τετάρτη 11/3