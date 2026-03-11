Χολιγουντιανή απόδραση για πέντε παίκτριες της εθνικής Ιράν (vid)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στην Αυστραλία με την εθνική ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου του Ιράν, όταν πέντε παίκτριες κατάφεραν να φύγουν μυστικά από το ξενοδοχείο της αποστολής και να ζητήσουν προστασία από τις αρχές.

Οι αθλήτριες σχεδίασαν προσεκτικά την έξοδό τους, η οποία έγινε από τις σκάλες κινδύνου για να βρεθούν στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου. Όταν έγινε αντιληπτό ότι έλειπαν, οι συνοδοί της ομάδας κινήθηκαν άμεσα, όμως μια κλειδωμένη είσοδος τους καθυστέρησε, επιτρέποντας στις πέντε γυναίκες να φύγουν.

Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιπες ποδοσφαιρίστριες της ομάδας οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο υπό αυστηρή επιτήρηση για την επιστροφή τους στο Ιράν.

Κατά τη μεταφορά τους στον διεθνή τερματικό σταθμό, καταγράφηκαν συγκλονιστικές εικόνες με τις παίκτριες να χρησιμοποιούν τους φακούς των κινητών τους για να στείλουν σήματα SOS μέσα από τα τζάμια του λεωφορείου

Οι αυστραλιανές αρχές εξέτασαν προσεκτικά την κατάσταση πριν επιτραπεί η αναχώρηση της αποστολής, αφού υπήρχε φόβος ότι και άλλες αθλήτριες ενδέχεται να επιθυμούσαν να παραμείνουν στη χώρα.

Παρότι οι υπόλοιπες παίκτριες έλεγαν πως δεν θέλουν να μείνουν στην Αυστραλία και πως το Ιράν είναι η πατρίδας τους, η στάση του σώματα έδειχνε το αντίθετο όπως φαίνεται και στις εικόνες που να γράφονται σε βίντεο.