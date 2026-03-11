Ένα εύστοχο πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ έσωσε την ισοπαλία για τους Καταλανούς (1-1) απέναντι στην πολύ καλύτερη Νιούκαστλ.

Καμία άλλη ομάδα φέτος δεν έκανε την Μπαρτσελόνα να μοιάζει τόσο ανήμπορη στο γήπεδο. Καμία άλλη ομάδα δεν ακύρωσε τόσο πολύ τα υπερόπλα του Χάνζι Φλικ.

Η Νιούκαστλ κατέθεσε ό,τι είχε και δεν είχε στο χορτάρι του Σεντ Τζέιμς Παρκ και στο τέλος το ποδόσφαιρο έδεχινε να την ανταμείβει.

Ένα γκολ του Χάρβεϊ Μπαρνς τέσσερα λεπτά πριν το τέλος, απόλυτα συνυφασμένο με την ροή του ματς, έκανε το 1-0 για τις καρακάξες και έδειχνε να δίνει μία ιστορική νίκη επί της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, οι Καταλανοί γλίτωσαν την καταστροφή με έναν απρόβλεπτο τρόπο.

Ενώ τα τέσσερα λεπτά της καθυστέρησης είχαν ολοκληρωθεί, ο Ντάνι Όλμο με μία ατομική ενέργεια έριξε μία τελευταία ζαριά. Ο Ντιαό τον ανέτρεψε εντός περιοχής και όλα άλλαξαν.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα και η Μπαρρτσελόνα πήρε μία σωτήρια ισοπαλία (1-1) σε ένα ματς που δεν το δικαιούνταν.

Από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό, η ομάδα του Έντι Χάου είχε την ενέργεια του ματς. Οι Καταλανοί ουδέποτε μπόρεσαν να κοντράρουν την αθλητικότητα των Άγγλων, στην πραγματικότητα, η Μπαρτσελόνα έχει μόνο μία καθαρή στιγμή για γκολ (66') μία διαγώνια προβολή του Λεβαντόφσκι που πέρασε άουτ.

Αντιθέτως, η Νιούκαστλ ήταν η ομάδα που προσπάθησε να βρει το γκολ με μεγαλύτερη συνέπεια. Η κεφαλιά του Όσουλα (27') πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ το ίδιο συνέβη αργότερα και σε προσπάθεια του Ελάνγκα.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας συνεχής μονόλογος των Άγγλων που άγγιξαν το 1-0, όταν το διαγώνιο σουτ του Μπαρνς σταμάτησε στο δοκάρι, όμως ο Ζοέλιντον που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ήταν σε θέση οφσάιντ.

Το 1-0 ήρθε λίγο αργότερα με προβολή του αμαρκάριστου Μπαρνς (86', 1-0), όμως η Μπαρτσελόνα αποδείχθηκε επτάψυχη και με το πέναλτι του Γιαμάλ στο τέλος έγινε το φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση.