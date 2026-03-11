ΟΦΗ: Ξεκίνησε η προετοιμασία για Ολυμπιακό

Την προετοιμασία του για το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου απέναντι στον Ολυμπιακό ξεκίνησε ο ΟΦΗ, με προπόνηση που έγινε την Τρίτη στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Οι ποδοσφαιριστές που έπαιξα στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής στον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ όσοι δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής προπονήθηκαν κανονικά.

Η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικά παιχνίδια, κάνοντας ουσιαστικά την αρχή της προετοιμασίας για το ματς της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Από πλευράς απουσιών, ο Μπόρχα Γκονσάλες συνέχισε με θεραπεία, ενώ οι Καραχάλιος και Κοντεκάς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Η επόμενη προπόνηση της κρητικής ομάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί, ξανά στο ΒΑΚ.