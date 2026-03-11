ΟΦΗ: Ξεκίνησε η προετοιμασία για Ολυμπιακό

Οι ποδοσφαιριστές που έπαιξα στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής στον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ όσοι δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής προπονήθηκαν κανονικά.
Η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικά παιχνίδια, κάνοντας ουσιαστικά την αρχή της προετοιμασίας για το ματς της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Από πλευράς απουσιών, ο Μπόρχα Γκονσάλες συνέχισε με θεραπεία, ενώ οι Καραχάλιος και Κοντεκάς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.
Η επόμενη προπόνηση της κρητικής ομάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί, ξανά στο ΒΑΚ.