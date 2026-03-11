Πίεση της UEFA προς την Premier League για τους νέους οικονομικούς κανονισμούς

Η UEFA έχει έντονη ανησυχία σχετικά με τις νέες οικονομικές ρυθμίσεις που σχεδιάζει να εφαρμόσει η Premier League, θεωρώντας ότι ενδέχεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στο αγγλικό πρωτάθλημα και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά.

Από την επόμενη σεζόν, οι ομάδες της Premier League θα λειτουργούν με βάση το σύστημα Squad Cost Ratio, το οποίο επιτρέπει στους συλλόγους να διαθέτουν έως και το 85% των εσόδων τους για δαπάνες που αφορούν το αγωνιστικό τμήμα, όπως μισθούς ποδοσφαιριστών και μεταγραφές. Σε κάποιες περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει ακόμη και το 115%.

Οι κανονισμοί της UEFA είναι πιο αυστηροί, καθώς για τους συλλόγους που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο δαπανών είναι στο 70% των εσόδων τους.

Αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας φοβούνται ότι το νέο μοντέλο θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την οικονομική ισχύ της Premier League, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές να κατευθύνονται προς τα αγγλικά κλαμπ.

Ήδη το αγγλικό πρωτάθλημα μαζεύει περίπου το 25% των συνολικών εσόδων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ενώ σχεδόν το 40% των πιο ακριβών ποδοσφαιριστών στον κόσμο είναι σε συλλόγους της.

Η UEFA εκτιμά ότι η αυξημένη οικονομική δύναμη των αγγλικών ομάδων μπορεί να ωθήσει συλλόγους από άλλα πρωταθλήματα να αναλάβουν μεγαλύτερα οικονομικά ρίσκα προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Από την πλευρά της, η Premier League υπερασπίζεται την αλλαγή των κανονισμών. Ο διευθύνων σύμβουλος της λίγκας, Ρίτσαρντ Μάστερς, υποστηρίζει ότι το νέο σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα και σε ομάδες που δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να επενδύσουν περισσότερα χρήματα, μειώνοντας την απόσταση από τους οικονομικά ισχυρότερους συλλόγους.