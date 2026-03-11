Πλατινί: «Ο Ινφαντίνο είναι θαυμαστής των πλούσιων και ισχυρών»

Ο άλλοτε πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί, ο οποίος κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον τριών πρώην μελών της FIFA, δήλωσε την πως δεν θα αφήσει πίσω του τους ανθρώπους που τον αδίκησαν.

Αθωωμένος οριστικά από τα ελβετικά δικαστήρια τον Αύγουστο του 2025, μετά από δέκα χρόνια, ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, κατέθεσε αγωγή στα τέλη Νοεμβρίου εναντίον τριών πρώην αξιωματούχων της FIFA.

«Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θα υπάρξουν και άλλα. Δεν πρόκειται να αφήσω πίσω μου τους ανθρώπους που με έχουν πληγώσει. Πρόκειται κυρίως για μια προσέγγιση που καθοδηγείται από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτοί είναι άνθρωποι που με κατηγόρησαν για πολλά πράγματα πριν υπάρξει επίσημη απόφαση. Και που διέρρευσαν αυτές τις κατηγορίες στις εφημερίδες για να με βλάψουν. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Και μετά, μπορεί να υπάρξει ένα άλλο μέρος στην αστική υπόθεση. Δεν τα παρατάω. Ο Ινφαντίνο δεν νομίζω ότι είναι καλός στην πολιτική. Είναι καλός διοικητικός υπάλληλος. Είναι μεγάλος θαυμαστής των πλούσιων και ισχυρών ανθρώπων. Πάντα ήταν έτσι».