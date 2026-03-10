Η Γαλατασαράι επιβλήθηκε και πάλι με 1-0 της Λίβερπουλ και πήρε το μίνιμουμ προβάδισμα για τους «8» του Champions League.

Μετά την League Phase, η «Γαλατά» επιβλήθηκε της Λίβερπουλ και στη φάση των «16» και έκανε ένα μικρό βήμα για να βρεθεί στα προημιτελικά του Champions League. Οι Τούρκοι πήραν προβάδισμα νωρίς, ήταν συνολικά καλύτεροι και κράτησαν το σημαντικό 1-0 μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Λίγα πράγματα από τους Reds, που θα έχουν δύσκολο έργο στη ρεβάνς του Anfield.

Στο 7’ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Σάρα, ο Οσιμέν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λεμινά τη δεύτερη για το 1-0. Οι γηπεδούχοι πήραν ακόμα μεγαλύτερη ορμητικότητα μετά το γκολ και στο 12’ ο Οσιμέν είχε κεφαλιά άουτ, ενώ η Λίβερπουλ είχε στο 16’ τη μεγαλύτερη ευκαιρία της αλλά ο Βιρτς μόνος του μέσα από την περιοχή… πέτυχε τον Τσακίρ. Το γήπεδο είχε μία κατεύθυνση και στη συνέχεια, στο 24’ ο Μαμαρντασβίλι απέκρουσε την κεφαλιά του Σάντσες και στο 29’ μετά το λάθος του Κονατέ, ο Οσιμέν σούταρε ψηλά.

Στην επανάληψη, οι δύο μεγάλες φάσεις ήταν ακυρωθέντα γκολ, ένα για κάθε ομάδα. Στο 62’ ο Κονατέ έκανε πραγματικά απίστευτη διπλή γκάφα και ο Οσιμέν τίναξε τα δίχτυα από κοντά, όμως για καλή τύχη των Reds ο Γιλμάζ ήταν οφάιντ στο ξεκίνημα τη φάσης. Στο 66’ ο Εκιτίκε έφυγε από αριστερά αλλά ο Τσακίρ βγήκε και τον νίκησε και στο 70’ ήταν η ώρα το γκολ της Λίβερπουλ να ακυρωθεί για χέρι του Κονατέ έπειτα από κόρνερ του Σόμποζλαϊ. Στο φινάλε Τσακίρ και Μαμαρντασβίλι έκαναν τη δουλειά όταν χρειάστηκε και το 1-0 διατηρήθηκε.

Γαλατάσαραϊ (Οκάν Μπουρούκ): Τσακίρ, Σίνγκο, Σάντσες, Μπανταρκτσί, Γιάκομπς, Λεμινά (77' Σαλάι), Τορέιρα (93' Γκουντογκάν), Γιλμάζ (93' Ελμαλί), Λανγκ (77' Ακγκούν), Σάρα, Οσιμέν.

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Γκόμες, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (60' Ρόμπερτσον), Γκράβενμπερχ, ΜακΆλιστερ, Σαλάχ (60' Φρίμπονγκ), Σομποζλάι,, Βιρτς (73' Γκάκπο), Εκιτίκε.