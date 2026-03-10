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Η Γαλατασαράι «πάγωσε» την Λίβερπουλ με κεφαλιά του Λεμινά! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Λεμινά με ωραία κεφαλιά αιφνιδίασε την άμυνα της Λίβερπουλ και άνοιξε το σκορ για την Γαλατασαράι.
Η Γαλατασαράι «πάγωσε» την Λίβερπουλ με κεφαλιά του Λεμινά! (vid)