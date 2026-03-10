Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Η Γαλατασαράι «πάγωσε» την Λίβερπουλ με κεφαλιά του Λεμινά! (vid) 10-03-2026 20:24 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Liverpool F.C. Galatasaray 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Λεμινά με ωραία κεφαλιά αιφνιδίασε την άμυνα της Λίβερπουλ και άνοιξε το σκορ για την Γαλατασαράι. Η ομάδα που ταιριάζει στον Μπακασέτα menshouse.gr Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Αν όχι ο Ομπράντοβιτς, ποιος; menshouse.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Η Γαλατασαράι «πάγωσε» την Λίβερπουλ με κεφαλιά του Λεμινά! (vid) SHARE