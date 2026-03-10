Η FIFA μειώνει κατά 100 εκατ. δολάρια τον προϋπολογισμό για το Μουντιάλ

Η FIFA μείωσε τον προϋπολογισμό της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου, κατά περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό αποκάλυψε το «The Athletic», σημειώνοντας ότι οι αξιωματούχοι της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου που εργάζονται στην επιχειρησιακή έδρα του τουρνουά στο Μαϊάμι έχουν λάβει οδηγίες να μειώσουν το κόστος σε τομείς όπως η ασφάλεια, η εφοδιαστική, η προσβασιμότητα και η προστασία των εκδηλώσεων.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι η διοργάνωση θα πρέπει να αποφέρει έσοδα άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την το πιο επικερδές Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία.

Στην ετήσια έκθεση της FIFA για το 2024, εκτιμήθηκαν έσοδα 1,12 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Μουντιάλ 2026 συμπεριλαμβανομένων των βραβείων και των τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, θα έφτανε τα 3,75 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Μεταξύ των κύριων προβλεπόμενων εξόδων ήταν:

280 εκατομμύρια δολάρια για τεχνικές υπηρεσίες

159 εκατομμύρια δολάρια για μεταφορά της εκδήλωσης

145 εκατομμύρια δολάρια για ασφάλεια

79 εκατομμύρια δολάρια για διαχείριση επισκεπτών

Ένας από τους λόγους που αναφέρονται για τη μείωση των δαπανών είναι ο στόχος της FIFA να επανεπενδύσει περισσότερο από το 90% των εσόδων της στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στον οικονομικό της σχεδιασμό για τον κύκλο 2023-2026, ο οργανισμός προβλέπει έσοδα 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υπόσχεται να επανεπενδύσει περίπου 11,67 δισεκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα και έργα που σχετίζονται με το άθλημα σε όλο τον κόσμο.

Οι επικριτές, ωστόσο, αναφέρουν ότι αυτός ο στόχος μπορεί να καταλήξει να μεταφέρει μέρος του κόστους στις πόλεις υποδοχής και τους οπαδούς.

Η τιμολογιακή πολιτική που υιοθετήθηκε για το τουρνουά έχει επίσης γίνει στόχος κριτικής. Τα εισιτήρια για ορισμένους αγώνες της φάσης των ομίλων μπορούν να φτάσουν τα 700 δολάρια ΗΠΑ, ενώ τα εισιτήρια για τον τελικό, σε χαμηλότερους τομείς, φτάνουν τα 8.680 δολάρια ΗΠΑ.

Επιπλέον, η FIFA χρεώνει τέλος 15% τόσο για την αγορά όσο και για τη μεταπώληση εισιτηρίων στην επίσημη πλατφόρμα της.

Οι τιμές στάθμευσης επίσης έχουν επίσης τραβήξει την προσοχή. Μια θέση στάθμευσης κοντά στο στάδιο MetLife κοστίζει περίπου 225 δολάρια ΗΠΑ, ενώ στο στάδιο SoFi στο Λος Άντζελες, μπορεί να φτάσει τα 300 δολάρια ΗΠΑ.

Ένα άλλο σημείο έντασης αφορά το κόστος δημόσιας ασφάλειας. Σύμφωνα με συμφωνίες με αμερικανικές πόλεις, η FIFA λαμβάνει έσοδα από εισιτήρια, μεταδόσεις, χορηγίες και παραχωρήσεις, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις αναλαμβάνουν τα έξοδα ασφαλείας.

Σε δήλωσή της στο The Athletic, η FIFA δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού είναι κοινή πρακτική πριν από μεγάλα γεγονότα και εγγυήθηκε ότι οι περικοπές δεν θα επηρεάσουν την οργάνωση του τουρνουά.

«Η FIFA δεν θα θέσει ποτέ σε κίνδυνο την επιχειρησιακή επιτυχία ή βασικές πτυχές όπως η ασφάλεια του μεγαλύτερου γεγονότος της», ανέφερε χαρακτηριστικά.