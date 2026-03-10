ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η προετοιμασία για Λεβαδειακό - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το χθεσινό (9/3) ρεπό, ξεκινώντας την προετοιμασία του για τον Λεβαδειακό (15/3 18:00) - Τα νεότερα από τους τραυματίες.

Η πρώτη γεμάτη προπονητική εβδομάδα ξεκίνησε για τους «ασπρόμαυρους», καθώς για πρώτη φορά το 2026 ο ΠΑΟΚ δεν δίνει μεσοβδόμαδο παιχνίδι.

Όσον αφορά το μέτωπο των τραυματιών, ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ο Γίρι Παβλένκα δούλεψε μόνος του στο γήπεδο, ενώ οι Γιώργος Γιακουμάκης , Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό δίτερμα.

Την Τετάρτη (11.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.



