Ισόβιος αποκλεισμός σε δύο ποδοσφαιριστές στο MLS για παραβίαση κανόνων στοιχηματισμού

Η Major League Soccer ανακοίνωσε την επιβολή ισόβιου αποκλεισμού στους ποδοσφαιριστές Γιέμπο και Ντέρικ Τζόουνς, έπειτα από έρευνα για παραβίαση των κανονισμών που αφορούν το στοίχημα.

Σύμφωνα με το πρωτάθλημα, οι δύο πρώην παίκτες της Κολόμπους Κρου τοποθετούσαν στοιχήματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες κατά τις σεζόν 2024 και 2025, ακόμη και σε παιχνίδια που αφορούσαν την ομάδα τους.

Σε μία περίπτωση, φέρεται να πόνταραν ότι ο Τζόουνς θα δεχθεί κίτρινη κάρτα σε αγώνα τον Οκτώβριο του 2024, κάτι που τελικά συνέβη.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι δύο παίκτες πιθανότατα αντάλλασσαν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με τα στοιχήματα. Παρότι δεν βρέθηκαν στοιχεία ότι επηρεάστηκε το τελικό αποτέλεσμα κάποιου αγώνα, η λίγκα αποφάσισε να τους τιμωρήσει με ισόβιο αποκλεισμό.