Η Μπέτις, η «AS1» και η ισπανική… διαφήμιση του («on fire») Τετέι

Το διπλό ευρωπαϊκό ραντεβού του Παναθηναϊκού με την ομάδα της Ανδαλουσίας για τους «16» του Europa League, μπορεί να λειτουργήσει και ως… βιτρίνα για τον 24χρονο φορ του Τριφυλλιού. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στο ΟΑΚΑ την Ρεάλ Μπέτιτς στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τους "16" του Europa League.

Η επίσκεψη της ισπανικής ομάδας στο "Σπύρος Λούης" και ο επαναληπτικός αγώνας που θα ακολουθήσει στην Ανδαλουσία, προσφέρει μια πρώτης τάξεως (διπλή) ευκαιρία στον Ανδρέα Τετέι να διαφημίσει το όνομά του στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ισπανίας.

Γιατί ειδικότερα της Ισπανίας;

Το ελληνικό μανατζερικό γραφείο ΄Prosport΄ του Πασχάλη Τουντούρη με το οποίο συνεργάζεται ο 24χρονος επιθετικός του Τριφυλλιού συγχωνεύτηκε (πριν από δύο μήνες) με το μεγάλο ισπανικό γραφείο "AS1".

Παρεμπιπτόντως, η "AS1" εκπροσωπεί σήμερα περισσότερους από 300 ποδοσφαιριστές, άνω των 35 εθνικοτήτων, που αγωνίζονται σε περισσότερα από 30 επαγγελματικά πρωταθλήματα παγκοσμίως.

Στη...βιτρίνα της υπάρχουν οι Bruno Fernandes (Manchester United), Luis Díaz (Bayern Munich), Piero Hincapié (Arsenal FC) και Nuno Mendes (PSG).

Ο Τετέι ξεκίνησε με εκρηκτικό τρόπο την θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Το κοντέρ γράφει 6 γκολ - 3 ασίστ σε 14 παιχνίδια και μάλιστα σκόραρε (εις διπλούν) στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν.

Επίδοση που σηκώνει...σκόνη στις ξένες αγορές και διαφημίζει το όνομά του (και) στην Ισπανία, με φόντο το νέο (ισπανικό) μανατζερικό γραφείο και το επερχόμενο διπλό...ραντεβού με την Μπέτις.