Χειρουργήθηκε στο γόνατο ο Ροντρίγκο - Θα μείνει ένα χρόνο εκτός!

Πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ροντρίγκο χειρουργήθηκε στο γόνατο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα χρόνο.

Ο Ροντρίγκο υποβλήθηκε σήμερα (10/3) το πρωί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, για ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και τον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου.

Ο τραυματισμός του 25χρονου συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, εναντίον της Χετάφε, αλλά περίμεναν να υποχωρήσει το πρήξιμο στην περιοχή και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Έτσι, από αυτή τη στιγμή ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βραζιλιάνου διεθνή επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης και εκτιμάται ότι θα είναι 100% έτοιμος για να επιστρέψει περίπου τον Μάρτιο του 2027.