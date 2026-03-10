ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία η προετοιμασία εν όψει Τσέλιε - Οι σκέψεις Νίκολιτς 

Η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψει του αγώνα της Πέμπτης (12/3) με την Τσέλιε στην Σλοβενία για τους 16 του UEFA Conference League μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η Ένωση, θα προπονηθεί αύριο στα Σπάτα στις 13.00 το μεσημέρι και ακολούθως θα πετάξει για την Σλοβενία εκεί όπου στις 19.15 (τοπική ώρα) είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου όπου θα μιλήσουν Μάρκο Νίκολιτς και Θωμάς Στρακόσα. Όπως είχατε διαβάσει, στην ΑΕΚ είχαν αποφασίσει να διαφοροποιήσουν λίγο το πρόγραμμα που ακολουθούν συνήθως στους ευρωπαικούς αγώνες και έτσι δεν θα γίνει τελευταία προπόνηση επι σλοβενικού εδάφους αλλά στην Αθήνα. Βεβαίως να θυμίσουμε πως στην Ενώση, γνωρίζουν καλά το Stadion Z'dežele καθώς στο συγκεκριμένο γήπεδο η ομάδα ειχε κάνει πρεμιέρα στη League Phase τον περασμένο Οκτώβρη και είχε γνωρίσει την μοναδική φετινή ευρωπαϊκή της ήττα σε 12 παιχνίδια.

Από τότε άλλαξαν πολλά, η Τσέλιε είναι μια διαφορετική ομάδα, η ΑΕΚ επίσης είναι μια διαφορετική ομάδα και ο στόχος είναι την Πέμπτη ο Δικέφαλος να πάει στην Σλοβενία και να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν όψει της ρεβάνς που θα ακολουθήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια την Πέμπτη 19/3.

Το θετικό για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι πως απουσίες δεν υπάρχουν λόγω τραυματισμών και οι παίκτες που δεν θα έχει στη διάθεση του για την Τσέλιε θα είναι μόνον αυτοί που έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας (Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Γκρούγιτς και Σαχαμπό).

Όσον αφορά τα πλάνα του Σέρβου τεχνικού, όλα δείχνουν πως δεν θα έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές και οι Μαρίν-Πινέδα στον άξονα. Στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής προβάδισμα να ξεκινήσουν την Πέμπτη έχουν οι Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς, ενώ στην επίθεση το δίδυμο Γιόβιτς-Βάργκα δύσκολα θα σπάσει. Βεβαίως, θέση διεκδικούν υπό προϋποθέσεις και οι Περέιρα-Μάνταλος. Ο Μάρκο Νίκολιτς, αναμένεται να πάρει τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα μετά την αυριανή (Τετάρτη 11/3) προπόνηση στα Σπάτα με την οποία η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της πριν πετάξει για την Σλοβενία.