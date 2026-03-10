Νέα προβλήματα στον Άρη: Θλάση ο Καντεβέρε, ενοχλήσεις στο ισχίο για τον Δώνη

Δεν λένε να τελειώσουν τα προβλήματα τραυματισμών στον Άρη, αφού ο Τίνο Καντεβέρε υπέστει θλάση στο γαστροκνήμιο, ενώ ο Τάσος Δώνης έχει ενοχλήσεις στο ισχίο.

Παράλληλα, συνεχίζουν να είναι εκτός οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Η προπόνηση της Τρίτης, που έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με ασκήσεις ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με τακτική.

Οι Νοά Φαντιγκά και Τάσος Δώνης (ενοχλήσεις στο ισχίο) ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Τίνο Καντεβέρε (θλάση στο γαστροκνήμιο) έκαναν θεραπεία.

Αύριο, Τετάρτη η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό (14/03, 19:30), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.