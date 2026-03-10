Πότε ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ έπαιξε πλήρης;

Γρίφος για δυνατούς λύτες μοιάζει πλέον η απάντηση στο ερώτημα «πότε ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε πραγματικά πλήρης;»

Η πραγματικότητα είναι πως για να εντοπίσει κανείς το σημείο εκείνο, πρέπει να γυρίσει αρκετούς μήνες πίσω, σχεδόν στην απαρχή της σεζόν. Από τότε μέχρι σήμερα, το απουσιολόγιο του Δικεφάλου δεν άδειασε ποτέ.

Χωρίς καν να ανοίξει κάποιος σημειωματάρια ή αρχεία αγώνων, είναι προφανές πως η αναζήτηση πρέπει να πάει πριν από τον Νοέμβριο. Ο μήνας εκείνος στιγματίστηκε από την απουσία του «μάγου» της ομάδας, του Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (9/11), ο «Ντέλιας» τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός δράσης για ολόκληρο τον μήνα. Από εκεί και πέρα άρχισε ένας συνεχής κύκλος απουσιών που επηρέασε σημαντικά την καθημερινότητα της ομάδας.

Ο Δεκέμβριος δεν στάθηκε πιο επιεικής. Ο ΠΑΟΚ στερήθηκε ποδοσφαιριστές όπως οι Γιακουμάκης και Μιχαηλίδης, ενώ στη συνέχεια οι απουσίες πολλαπλασιάστηκαν. Το απουσιολόγιο γέμιζε σχεδόν κάθε εβδομάδα και ο Δικέφαλος έφτασε στο σημείο να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό χωρίς επτά παίκτες που υπό κανονικές συνθήκες θεωρούνται βασικοί για την αρχική ενδεκάδα.

Το τελευταίο δίμηνο οι απουσίες σε Ελλάδα και Ευρώπη έχουν αναλυθεί εξαντλητικά. Τραυματισμοί, μικροπροβλήματα, τιμωρίες και διαχείριση φορτίου δημιούργησαν ένα σκηνικό όπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου σπάνια είχε στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές. Για τον Ρουμάνο τεχνικό, η διαχείριση του ρόστερ μετατράπηκε σε καθημερινό παζλ.

Αν επιχειρήσει κάποιος να βρει το τελευταίο ματς στο οποίο ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε πλήρης, θα φτάσει αρχικά σε εκείνο με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ακόμη όμως κι εκεί, η εικόνα ήταν κάπως απατηλή. Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ παράλληλα ο Καμαρά δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, καθώς ακολουθούσε πρόγραμμα επανένταξης. Άρα ούτε εκείνο το παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά «πλήρες».

Η αναδρομή συνεχίζεται ακόμη πιο πίσω. Στις 24 Σεπτεμβρίου, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Μακάμπι, ο ΠΑΟΚ επίσης δεν ήταν στο απόλυτο των επιλογών του, αφού απουσίαζε ο Πέλκας. Έτσι, η αναζήτηση οδηγεί σε ένα ακόμη παλαιότερο σημείο της σεζόν.

Τελικά, για να βρει κανείς την τελευταία φορά που ο Δικέφαλος παρατάχθηκε χωρίς απουσίες και με όλες τις επιλογές διαθέσιμες, πρέπει να επιστρέψει στις 20 Σεπτεμβρίου και στην αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό.

Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα έχουν περάσει περίπου 171 ημέρες. Δηλαδή σχεδόν έξι μήνες κατά τους οποίους ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε ούτε μία φορά να αγωνιστεί με όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους.

Κοινώς, ο ΠΑΟΚ πορεύτηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς με συνεχείς αναπροσαρμογές, λύσεις ανάγκης και αλλαγές στην ενδεκάδα, αλλά είχε κοινό σημείο αναφοράς τον άνθρωπο που για μία επταετία, έχει γίνει το απόλυτο σημείο αναφοράς του: τον Ραζβάν Λουτσέσκου.