Μονακό: Τέλος η σεζόν για τον Βραζιλιάνο Βάντερσον

Ο Βραζιλιάνος αποχώρησε τραυματίας στο νικηφόρο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Μονακό έγινε η πρώτη ομάδα που άλωσε το Παρκ ντε Πρενς, νικώντας την Παρί Σεν Ζερμέν με 3-1 και πήρε το αίμα της πίσω από τον πρόσφατο αποκλεισμό στο Champions League αλλά θα πληρώσει ακριβά το τίμημα της νίκης.

Ο Βραζιλιάνος Βάντερσον αποχώρησε με πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους και ο τραυματισμός του αποδείχθηκε σοβαρός αφού όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Πριγκιπάτου, θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη Φινλανδία και πιθανότατα θα τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν, με στόχο να είναι έτοιμος για το Μουντιάλ.

Τραυματίας αποχώρησε και ο Κάιο Ενρίκε, το πρόβλημα του οποίου στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο δεν είναι το ίδιο σοβαρό όπως του Βάντερσον και δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση, θα χρειαστούν όμως αρκετές εβδομάδες για να επιστρέψει στην ενεργό δράση.