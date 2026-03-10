Ηρακλής: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με τη Νίκη Βόλου στο Καυτανζόγλειο

Στη διάθεση του κόσμου έχουν διατεθεί τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο απέναντι στη Νίκη Βόλου, το πρώτο παιχνίδι μετά και την μαθηματική εξασφάλιση στη Super League μετά από εννιά χρόνια για τους «Κυανόλευκους».

Πιο αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τη Νίκη Βόλου τίθενται σε κυκλοφορία από σήμερα.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους:

• ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster

• καθημερινά από τα γραφεία της Μίκρας, από τις 09:00 έως τις 17:00

Την ημέρα του αγώνα τα εκδοτήρια του Καυτανζογλείου Σταδίου θα είναι ανοιχτά από τις 12:00.

Τιμές εισιτηρίων

Θύρες 7 – 10: 25€

Θύρες 11 – 15: 35€

Θύρες 3 – 6: 50€

Gold VIP: 150€

Σας περιμένουμε όλους στο Καυτανζόγλειο για να στηρίξουμε την ομάδα μας!