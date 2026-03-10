Ναντ: Προσέλαβε τον Χαλίλχοτζιτς για να γλυτώσει τον υποβιβασμό

Παρελθόν για τη γαλλική ομάδα ο Αχμέντ Καντάρι μετά την ήττα από την Ανζέ.

Η Ναντ το Σάββατο 7/3 γνώρισε την ήττα εντός έδρας από την Ανζέ με 1-0 για την 25η αγωνιστική και βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία, με αποτέλεσμα να δρομολογηθούν εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία.

Με τέσσερις νίκες, πέντε ισοπαλίες και 16 ήττες είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, στο -2 από τη γραμμή των play out.

Η διοίκηση σε μία ύστατη προσπάθεια να γλυτώσει η ομάδα τον υποβιβασμό έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Αχμέντ Καντάρι και να προσλάβει τον 73χρονο βετεράνο Βόσνιο Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς, ο οποίος ήταν ξανά στον πάγκο της γαλλικής ομάδας τη σεζόν 2018-19.