Μια ανάσα από την επιστροφή στην Ρόμα ο Τότι!

Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ρόμα εμφανίζεται ο Φραντσέσκο Τότι, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα!

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο εμβληματικός αρχηγός βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας στην οποία λατρεύτηκε για την επιστροφή του, η οποία δείχνει πως είναι στο τελικό στάδιο.

Όπως γίνεται γνωστό, ο Τότι προορίζεται να αναλάβει ενεργό ρόλο στην διοίκηση της Ρόμα, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν και τις δύο πλευρές να αισιοδοξούν για την ευτυχή κατάληξη του... φλερτ!

«Η επιστροφή του Φραντσέσκο Τότι στη Ρόμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ο σπουδαιότερος παίκτης στην ιστορία της Ρόμα θα συμπεριληφθεί στο διοικητικό επιτελείο. Μόνοι οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν, αλλά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι αισιόδοξα ότι η συμφωνία θα κλείσει. Κάποιες αγάπες διαρκούν για πάντα...», αποκαλύπτει χαρακτηριστικά ο Νικολό Σίρα.