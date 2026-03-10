Παναθηναϊκός: Δουλειά στην τακτική, ανεβάζει «στροφές» ο Τσιριβέγια

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ισπανός χαφ, με τον Μπενίτεθ να εστιάζει στο κομμάτι της τακτικής.

Με το μυαλό στη Ρεάλ Μπέτις, ο Παναθηναϊκός συνέχισε τη δουλειά του για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ. Εκεί όπου θα έχει πολλές απουσίες, αλλά τον κόσμο στο πλάι του και ταυτόχρονα αυτοπεποίθηση στα ύψη.

Η προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» περιελάμβανε κυρίως δουλειά στην τακτική, εστιασμένη στο ματς με τους Ισπανούς. Το ευχάριστο νέο ήταν πως ο Τσιριβέγια ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, έχοντας μπει για τα καλά στην τελική ευθεία για την επιστροφή του.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και στο τέλος έγινε εξάσκηση στα τελειώματα.

Το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης ακολούθησε ο Τσιριβέγια. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και θεραπεία έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν.