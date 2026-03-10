Μαζεμένα τα προβλήματα στην Ρεάλ: Παραμένει εκτός ο Μπαπέ και άλλοι έξι μία ημέρα πριν την Μάντσεστερ Σίτι

Με αρκετά προβλήματα τραυματισμών ολοκληρώνει την προετοιμασία της η Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του αυριανού (11/3) παιχνιδιού για τους «16» του Champions League κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

O Άλβαρο Αρμπελόα καλείται να διαχειριστεί επτά σημαντικές απουσίες, καθώς το ιατρικό δελτίο είναι γεμάτο, μόλις μία ημέρα πριν τον κρίσιμο πρώτο αγώνα κόντρα στην αγγλική ομάδα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Συγκεκριμένα, ο Κιλιάν Μπαπέ παραμένει εκτός δράσης, καθιστώντας ένα σημαντικό πρόβλημα για την γραμμή κρούσης των Μαδριλένων, ενώ στα... πιτς βρίσκονται εδώ και καιρό οι Μπέλινγκχαμ, Μιλιτάο και Θεμπάγιος.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στις απουσίες προστέθηκε το όνομα του Αλάμπα και του Ροντρίγκο, μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη, με τον Καρέρας να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην γάμπα και να θεωρείται αμφίβολος.