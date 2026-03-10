Θέλει να γράψει ιστορία κόντρα στη Νιούκαστλ ο Λεβαντόφσκι

Γιατί ο Πολωνός επιθετικός θα ψάξει το γκολ κόντρα στην αγγλική ομάδα.



Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει απόψε (10/3) στην Αγγλία τη Νιούκαστλ, στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Champions League και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Οι Καταλανοί θέλουν να σκοράρουν και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει έναν ιδιαίτερο λόγο να είναι αυτός που θα στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της Νιούκαστλ.

Ο Πολωνός επιθετικός έχει βρει δίχτυα απέναντι σε 40 διαφορετικές ομάδες στο Champions League και είναι πρώτος στη σχετική λίστα μαζί με τον Λιονέλ Μέσι.

Θέλει λοιπόν, ένα γκολ στους δύο αγώνες με τη Νιούκαστλ για να απολαύσει…τη μοναξιά της κορυφής.