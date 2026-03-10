Τα... ελληνικά «χρόνια πολλά» του Ερυθρού Αστέρα στον Ολυμπιακό (pic)

O Oλυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ιστορίας και ο Ερυθρός Αστέρας έστειλε τα δικά του χρόνια πολλά στους Πειραιώτες στα... ελληνικά.

Η σχετική «απάντηση» των Σέρβων στην ανάρτηση των «ερυθρόλευκων»: Χρόνια πολλά! 🇬🇷🇷🇸



🔴⚪️ #fkcz #OlympiacosFC https://t.co/N75YRm5UWb — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) March 10, 2026