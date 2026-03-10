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Τα... ελληνικά «χρόνια πολλά» του Ερυθρού Αστέρα στον Ολυμπιακό (pic)

Ποδόσφαιρο
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O Oλυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ιστορίας και ο Ερυθρός Αστέρας έστειλε τα δικά του χρόνια πολλά στους Πειραιώτες στα... ελληνικά.

Η σχετική «απάντηση» των Σέρβων στην ανάρτηση των «ερυθρόλευκων»:

 

Τα... ελληνικά «χρόνια πολλά» του Ερυθρού Αστέρα στον Ολυμπιακό (pic)