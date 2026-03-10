Ο ΠΑΟΚ έδωσε 17 παιχνίδια σε 67 ημέρες και έχει μπροστά του εννέα «τελικούς» σε 63 μέρες!

Το εξοντωτικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ από τις αρχές του Γενάρη ανήκει στο παρελθόν, σε μία περίοδο που ο Δικέφαλος έδωσε 17 αγώνες σε 67 ημέρες, την ώρα που πλέον έχει εννέα «τελικούς» σε διάστημα 63 ημέρων!

Μία περίοδο στα... κόκκινα έζησε ο ΠΑΟΚ όλο το προηγούμενο διάστημα, με ματς ανά τρεις ημέρες και συνολικά 17 αγώνες σε 67 μέρες σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Μία περίοδος που δοκίμασε τα όρια και τις αντοχές των ασπρόμαυρων, έχοντας πληθώρα απουσιών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σε μία διαφορετική ανάγνωση, εννιά συνεχόμενες εβδομάδες με παιχνίδι κάθε τρεις μέρες, δίνοντας τέσσερα μεγάλα ματς στην Ευρώπη απέναντι σε δύο ισπανικές ομάδες (συν τη Λυών), γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Θέλτα στο Βίγκο. Εντός συνόρων, όμως, τα πράγματα ήταν αλλιώς. Εμφατική πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τρεις συνεχόμενες προκρίσεις επί Ατρομήτου, Ολυμπιακού (σε νοκ άουτ παιχνίδια), αλλά και απέναντι στον Παναθηναϊκό με δύο «καθαρές» νίκες. Τα παιχνίδια στη Stoiximan Super League έφτασαν τα εννιά με το ματς στο Φάληρο, με τον ΠΑΟΚ να παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα το 2026 με ρεκόρ 5-4-0 και τρεις ισοπαλίες σε ντέρμπι.

Τελική ευθεία με εννέα «τελικούς» μέσα σε 63 μέρες!

Η σεζόν μπαίνει πλέον στο πιο κρίσιμο και καθοριστικό της κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να πλησιάζει στο τέλος της και τα playoffs να βρίσκονται προ των πυλών, ο Δικέφαλος έχει μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της χρονιάς. Σαφώς το πρόγραμμα όμως εξομαλύνεται για τους Θεσσαλονικείς καθώς σε αντίθεση με την «εξάντληση» του διμήνου που προηγήθηκε, τα εννέα ματς που έχει μπροστά του μοιράζονται σε διάστημα 63 ημερών.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει σε μια περίοδο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το πώς θα γραφτεί ο επίλογος της φετινής χρονιάς. Πριν, όμως, ξεκινήσει η διαδικασία των playoffs, υπάρχουν δύο ακόμη υποχρεώσεις για το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Αρχής γενομένης από το εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα (18:00).

Μία εβδομάδα αργότερα (22/03, 19:00) o ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Πανθεσσαλικό για να αντιμετωπίσει τον Βόλο σε ένα παιχνίδι που θα ολοκληρώσει την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Αμέσως μετά θα υπάρξει διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, μια περίοδος που δίνει την ευκαιρία στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του να πάρουν τις απαιτούμενες «ανάσες», να μετρήσουν επιστροφές και να δουλέψουν ενόψει της πιο απαιτητικής φάσης της χρονιάς.

Στις 24 Μαρτίου θα γίνει η ανακοίνωση του προγράμματος των έξι αγωνιστικών στα playoffs. Σε ότι αφορά την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων θα σημάνει και την έναρξη του μίνι πρωταθλήματος. Η πρώτη αγωνιστική έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Απριλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή.

Το πρόγραμμα των playoffs περιλαμβάνει συνολικά έξι αγωνιστικές, στις οποίες ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τους βασικούς του ανταγωνιστές για την κορυφή. Μετά την πρώτη αγωνιστική των playoffs θα υπάρξει διακοπή λόγω Πάσχα, με τη δεύτερη αγωνιστική να διεξάγεται την Κυριακή 19 Απριλίου.

Ανάμεσα σε αυτές τις αγωνιστικές παρεμβάλλεται και o τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς το Σάββατο 25 Απριλίου έχει οριστεί το μεγάλο ραντεβού με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό. Μετά τον τελικό, η προσοχή θα επιστρέψει αποκλειστικά στο πρωτάθλημα και στη μάχη των playoffs. Η τρίτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 3 Μαΐου, ενώ θα ακολουθήσει η τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή 10 Μαΐου.

Την Τετάρτη 13 Μαΐου, θα διεξαχθεί η πέμπτη αγωνιστική που είναι και η μοναδική εμβόλιμη αγωνιστική στο μίνι πρωτάθλημα των playoffs, πριν από το μεγάλο φινάλε του πρωταθλήματος με την έκτη και τελευταία αγωνιστική την Κυριακή 17 Μαΐου.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της σεζόν: